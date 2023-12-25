25 декабря, 07:16
Сборные по футболу

ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований

Сообщается, что ФИФА обеспокоена ускорением процесса смены руководителя Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеса

ТАСС, 25 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможном отстранении национальной сборной и клубов страны от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации. Об этом говорится в письме ФИФА, оказавшемся в распоряжении AP.

В письме утверждается, что ФИФА обеспокоена ускорением процесса смены руководителя CBF Эднальдо Родригеса. Бразильская конфедерация намерена провести выборы президента организации в январе. ФИФА просит подождать с назначением нового главы, поскольку считает дело необоснованным и может наложить санкции, которые предполагают отстранение CBF.

"Мы хотели бы также подчеркнуть, что если [членство] CBF в конечном итоге будет приостановлено соответствующим органом ФИФА, она потеряет все свои права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока приостановление не будет снято. Это также будет означать, что представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях, пока действует решение о приостановке", - говорится в письме.

Суд Рио-де-Жанейро 7 декабря отстранил от должностей в CFB Родригеса и его подчиненных из-за нарушений во время выборов президента организации в 2022 году. Устав ФИФА предполагает невмешательство государственных органов в дела национальных футбольных федераций. Для решения данного вопроса ФИФА до 8 января сформирует специальную комиссию. 