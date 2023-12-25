Фигуристка Муравьева рассказала, что восхищается Евгенией Медведевой

Серебряный призер чемпионата России отметила, что выходит на лед с мыслью показать себя

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева всю жизнь восхищается двукратным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Об этом Муравьева рассказала ТАСС,

"Всю жизнь восхищаюсь Евгенией Медведевой. И, наверное, хорошо, что с ней мне соперничать не пришлось. Но по большому счету мне без разницы, с кем соревноваться. Я же тоже человек, и мне хочется показать себя", - сказала Муравьева.

"Я не выхожу на лед с мыслью обыграть ту или иную девочку, я выхожу показать себя, я хочу понравится людям, хочу, чтобы они смотрели на меня и улыбались, радость хочу приносить. А к соперницам я всегда уважительно отношусь", - добавила она.

На прошедшем в Челябинске чемпионате России Муравьева, тренирующаяся в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заняла второе место.