Фигуристка Муравьева рассказала об эмоциях после сорванных прыжков

На прошедшем в Челябинске чемпионате России спортсменка заняла второе место

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева при падении во время прокатов испытывает скорее душевную боль, нежели физическую. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я должна была все сделать, это то, над чем я работаю. Когда ты падаешь - это не физическая боль, это внутри. Это не физическая боль, это хуже, больнее. Это то, что происходит с публикой. Я слышу ее выдох, этот звук, это трудно передать словами", - сказала Муравьева.

На прошедшем в Челябинске национальном первенстве спортсменка, занимающаяся в группе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заняла второе место. Она была единственной спортсменкой на турнире, исполнившей тройной аксель.