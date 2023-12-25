Фигуристка Муравьева мечтает выступить на международных турнирах

Спортсменка отметила, что фигуристы рады тем соревнованиям, которые проходят в России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Муравьева мечтает выступить на международных соревнованиях и надеется, что попадет на них в период спортивной карьеры. Об этом она рассказала ТАСС.

На завершившемся 24 ноября чемпионате России по фигурному катанию Муравьева заняла второе место, набрав 239,40 балла (78,33 за короткую программу + 161,07 за произвольную программу).

"Мы наслаждаемся тем, что для нас делают, и я безумно рада, что у нас есть такие невероятные соревнования, такой их уровень, как например, в Челябинске, такая организация, такое отношение, - сказала Муравьева. - Но это будет неправдой, если я скажу, что не мечтаю выступать на международных соревнованиях. Я застала только два международных старта, отобралась на юниорский финал Гран-при, а потом нас туда просто не пустили, могла бы выступать на взрослых этапах Гран-при".

"Я с радостью бы это делала, ведь это все-таки что-то другое, это совсем иные ощущения. Не просто так ведь говорят - спорт вне политики, спорт - это спорт. И я очень надеюсь, что в моей карьере мне удастся застать международные старты", - добавила она.

Муравьевой 17 лет, в 2021 году на этапе юниорского Гран-при в Линце она заняла первое место, в том же году она выиграла серебро этапа юниорского Гран-при в словацком Кошице. 1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.