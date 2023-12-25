Вик Уайлд заявил, что врачи безосновательно не допускают его к соревнованиям

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду считает, что представители Федерального медико-биологического агентства обращаются с ним "неподобающим образом"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд обратился к Министерству спорта РФ с просьбой оказать содействие в предоставлении ему права выступать на соревнованиях, потому что сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), по его мнению, безосновательно не дают ему допуск. О сложившейся ситуации сноубордист рассказал ТАСС.

"Хочу обратиться к центру спортивной подготовки, министерству спорта с просьбой помочь мне завоевать еще одну медаль [на Олимпиаде] в Милане, у нас осталось всего два года, я уже должен тренироваться, - сказал Уайлд. - Министерство спорта и центр спортивной подготовки отлично делают свою работу, но у меня есть проблема с несколькими людьми из ФМБА, которые не позволяют мне приносить медали России, а приносить медали России всегда было моей целью. У меня нет никаких проблем со здоровьем, но они каждый раз находят [их] и говорят, что со мной что-то не так".

"Я ощущаю несправедливое отношение. Все, чего я хочу, - завоевать еще больше медалей на Олимпиаде. Считаю, что со мной больше нельзя обращаться неподобающим образом", - добавил он.

ТАСС обратился в ФМБА за комментарием.

Уайлду 37 лет, в 2019 году он тоже столкнулся с недопуском от ФМБА, однако после ему было предоставлено временное разрешение. В 2022 году сноубордист завоевал бронзу на Играх в Пекине. Уайлд на Олимпиаде 2014 года в Сочи принес сборной России две золотых награды. До 2012 года спортсмен выступал за США.