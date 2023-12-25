Хоккеисты Жафяров и Евсеев потребовали разорвать их контракты с "Ак Барсом"

По словам агента игроков Шуми Бабаева, основанием является дискриминация со стороны тренера

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Ак Барса" Дамир Жафяров и защитник Никита Евсеев обратились в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с требованием разорвать их контракты с клубом. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеистов Шуми Бабаев.

"Это правда, что мы подали в КХЛ иск о расторжении контрактов Жафярова и Евсеева. Основанием является дискриминация со стороны тренера", - сказал Бабаев.

Согласно правовому регламенту КХЛ, контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста путем обращения в дисциплинарный комитет в связи с невыплатой игроку зарплаты на протяжении более двух месяцев, спортивной дискриминацией или иных случаев грубого нарушения клубом условий контракта.

В "Ак Барсе" сообщили ТАСС, что комментарий по данной теме последует только после реакции лиги.

Жафяров перешел в "Ак Барс" из СКА в межсезонье, в 16 матчах Фонбет - КХЛ он набрал два очка по системе "гол +пас" (1+1) и в последний раз сыграл за команду 28 ноября с "Ладой" (2:0). Евсеев сыграл за "Ак Барс" 19 матчей, набрав 3 (1+2) очка. В последний раз 19-летний хоккеист сыграл за "Ак Барс" 22 октября с ЦСКА (4:1).