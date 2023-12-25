ISU уличила американского судью в завышении оценок фигуристкам из США

Дагу Уильямсу вынесено предупреждение

ТАСС, 25 декабря. Международный союз конькобежцев (ISU) признал американского судью Дага Уильямса виновным в предвзятости по национальному признаку при выставлении оценок на чемпионате мира 2023 года в японской Сайтаме. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

"Дисциплинарная комиссия ISU 20 декабря признала Уильямса виновным в нарушении судейских обязанностей и кодекса соревнований ISU на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 года. Уильямсу вынесено предупреждение в связи с предвзятостью по национальному признаку. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде", - говорится в сообщении ISU.

Чемпионат мира прошел с 22 по 26 марта, Уильямс был одним из судей женской короткой и произвольной программ. Победительницей стала японка Каори Сакамото, набравшая 224,61 балла (79,24 + 145,37), лучшей из американок стала Изабо Левито - 4-е место (207,65; 73,03 + 134,62). Американка Эмбер Гленн заняла 12-е место (188,33; 60,90 + 122,81), ее соотечественница Брэди Теннелл стала 15-й (184,14; 62,75 + 117,69).

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.