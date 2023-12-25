Монсон заявил, что не может увидеться с детьми из-за отношения к США

Боец отметил, что больше не сможет получить американскую визу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Боец и депутат народного собрания Республики Башкортостан Джефф Монсон не может увидеться со своими детьми в США, так как выступает против политики этой страны. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

Ранее Монсон сообщил, что перестал быть гражданином США.

"У меня остались в США трое детей, но я не смогу с ними там увидеться. Я больше не получу американскую визу, ведь я против политики США", - сказал Монсон.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью.