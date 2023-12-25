Россия занимает 29-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Лидирует в рейтинге Англия

ТАСС, 25 декабря. Россия располагается на 29-й строчке в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

У России 18,632 балла. Лидером таблицы коэффициентов является Англия (100,553 балла), второе место занимает Испания (86,114), третье - Италия (83,284).

Лучшей из российских команд в таблице клубных коэффициентов является петербургский "Зенит" (22,000 балла), занимающий 78-е место. Лучшим по этому показателю является английский "Манчестер Сити" (141,000 балла), второе место занимает германская "Бавария" (136,000), третье - испанский "Реал" (123,000).

По итогам сезона-2022/23 Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА (26,215 балла). После сезона-2021/22 Россия занимала 10-е место (34,482).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемых странами для выступления в еврокубках. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационного раунда дается 1 очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает 2 очка, за ничью - 1 очко.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.