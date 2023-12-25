Янчук считает, что теннисистке Андреевой не надо играть на выставочных турнирах

24 декабря спортсменка вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым стала победительницей турнира World Tennis League в ОАЭ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российской теннисистке Мирре Андреевой нужно сосредоточиться на завоевании профессиональных титулов и только потом участвовать в выставочных турнирах. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Мирра Андреева - это явление в нашем теннисе, она большой талант, быстро взлетела, и у нее есть все, чтобы развиваться дальше. Но мне кажется, что ей еще рано играть на выставочных турнирах, нужно больше сосредоточиться на завоевании профессиональных титулов, подрасти и тогда уже в них участвовать. Это все равно что давать одни сладости вместо здоровой пищи", - сказал Янчук

24 декабря Андреева вместе с соотечественниками Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым, а также с американкой Софьей Кенин стала победительницей выставочного командного турнира World Tennis League в ОАЭ.

Андреевой 16 лет, она занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.