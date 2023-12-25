Свищев заявил о важности внутренних соревнований в условиях давления на российский спорт

Без соревновательной практики невозможно сохранять высокий профессиональный уровень, отметил депутат

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Давление, которое оказывается на российских спорт со стороны международных федераций, беспрецедентно, и в этих условиях необходимо проводить внутренние соревнования для сохранения профессионального уровня отечественных атлетов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Давление на российский спорт беспрецедентно, наших спортсменов под различными незаконными предлогами пытаются не допустить до соревнований в следующем году. Придумывают анкетирования и прочее. Но в этих условиях мы должны проводить соревнования на территории Российской Федерации. Без соревновательной практики невозможно сохранять высокий профессиональный уровень", - сказал Свищев.

8 декабря Международный олимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. Решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2026 года еще не принято.