Свищев заявил о готовности работать с антидопинговым законодательством в России

Депутат отметил, что РУСАДА попало под санкции и несколько ущемлено в полномочиях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ограничено в полномочиях из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако в Госдуме готовы работать с антидопинговым законодательством для соблюдения требований международной организации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"РУСАДА попало под санкции и несколько ущемлено в своих полномочиях. Но наша задача - дальше работать с антидопинговым законодательством. Неоднократно заявлялось, что мы за чистый спорт. И если будут появляться новые требования, мы готовы их пропагандировать, в том числе через законодательство", - сказал Свищев.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала о трех претензиях WADA к антидопинговому законодательству РФ, которые необходимо устранить: несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе; несоответствие определения "соревновательный период"; несоответствие в вопросе вывоза допинг-проб. 27 сентября гендиректор РУСАДА заявила, что несоответствия в антидопинговом законодательстве, на которые обращает внимание WADA, не успеют исправить до конца 2023 года.

13 октября Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в Спортивном арбитражном суде.