Свищев: Россия через два месяца будет независима в производстве камней для керлинга

Депутат отметил, что в стране производятся машины для заливки льда и специализированная обувь для игры в керлинг

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Федерация керлинга России работает с карельскими производителями в целях изготовления камней для занятий этим видом спорта и через два месяца не будет зависеть от иностранных поставщиков. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Два мировых производителя камней - шотландцы и канадцы. Но у нас есть камни. Сейчас мы работаем с карельскими производителями гранита, опытные образцы сделаны. Пока они не выполнили норматив, который мы задали, но мы будем над этим работать", - сказал Свищев.

"Мы сделали российскую машину для заливки льда и произвели специализированную обувь. С камнями мы работаем. Думаю, в течение месяца-двух мы будем полностью независимыми", - добавил он.

В январе Свищев рассказал, что в рамках импортозамещения в России начали производить камни и щетки для керлинга. В 2022 году Федерация керлинга России столкнулась с проблемой с камнями, которые приходилось заказывать за границей.