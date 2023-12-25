Канчельскиса назначили главным тренером футбольного клуба "Мурас Юнайтед"

Соглашение рассчитано на один год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Юнайтед" россиянин Андрей Канчельскис назначен на пост главного тренера киргизского футбольного клуба "Мурас Юнайтед". Об этом он рассказал ТАСС.

"Да, я подписал контракт сроком на один год. Передо мной стоит задача занять первое место в чемпионате", - сказал Канчельскис.

Канчельскису 54 года, ранее он был главным тренером российских клубов "Торпедо-ЗИЛ", "Уфа", "Солярис", возглавлял латвийскую "Юрмалу", узбекский "Навбахор". Последним местом его работы был казахстанский клуб "Тобол", где он с июля 2023 года занимал должность генерального директора. За время работы Канчельскиса в "Тоболе" клуб стал обладателем Кубка Казахстана.

С 1991 по 1995 он год выступал за английский "Манчестер Юнайтед", с которым также становился обладателем Суперкубка Европы (нынешнее название - Суперкубок УЕФА), Кубка английской лиги, Кубка Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии.

"Мурас Юнайтед" по итогам прошлого сезона занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.