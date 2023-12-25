Центр национальных видов борьбы создадут в Чувашии

По информации Минспорта Чувашии, в республике самбо является базовым видом спорта, которым занимаются более 4,5 тыс. человек

ЧЕБОКСАРЫ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии создадут центр национальных видов борьбы. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Олег Николаев.

"В Чувашии будет создан центр национальных видов борьбы, чтобы усилить компетенции и дать новый импульс развитию единоборств", - написал Николаев.

Он добавил, что в десяти муниципальных школах стартовали всероссийские проекты "Za самбо" и "Самбо в школу", главная задача которых - популяризация самбо как отечественного вида спорта и оснащение спортивных залов. Николаев добавил, что ранее школы получили комплекты ролл-матов. "Наша общая задача - транслировать проекты на всю республику, создать для детей равные возможности для физического развития и занятий спортом", - пояснил глава региона.

По информации Минспорта Чувашии, в республике самбо является базовым видом спорта, которым занимаются более 4,5 тыс. человек. В спортивных школах региона работает 12 отделений самбо, их посещают около 2 тыс. спортсменов. В министерстве подчеркивают, что в 2023 году в состав сборной команды России по самбо от Чувашии включены 16 спортсменов.

В октябре в Чувашии впервые состоялись Всемирные игры национальных видов единоборств. В дальнейшем их планируется проводить раз в два года.