Тренер "Химика" рассказал, как победа в Евро-Азиатском Кубке Дружбы поможет клубу в ВХЛ

Хоккеисты "Химика" в белорусском Жлобине обыграли в финале турнира "Сокол" со счетом 6:2

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победа "Химика" в Евро-Азиатском Кубке Дружбы должна помочь команде для дальнейшего успешного выступления в Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Химика" Игорь Гришин.

Хоккеисты "Химика" в белорусском Жлобине обыграли в финале Евро-Азиатского Кубка Дружбы "Сокол" со счетом 6:2. В полуфинале они одолели белорусский "Неман" со счетом 4:1.

"Именно "Неман" не произвел на меня сильного впечатления. Жлобинский "Металлург" выглядел поинтереснее, обыграв в матче за третье место как раз "Неман". Хотя у "Металлурга", как я понял, была опция как приглашение пятерки из других клубов. От "Немана" же я ожидал большего", - сказал Гришин.

"Для нас такая поездка была нормальной, так как для нее у нас в чемпионате был сделан перерыв, и после турнира у нас есть несколько дней перед следующей игрой ВХЛ. А вот "Сокол" после турнира сразу едет на две игры в Санкт-Петербург, поэтому там, насколько я понимаю, там были этим не очень довольны, а мы съездили с удовольствием. Мне было интересно посмотреть на уровень чемпионата Белоруссии. Да и в результате победы удалось заработать положительные эмоции для дальнейшего выступления в чемпионате ВХЛ. Мы с командой перед турниром обсудили наши задачи на нем, и он должен быть для нас этапом для дальнейшего участия в чемпионате ВХЛ", - добавил он.

В прошедшем турнире три гола, включая два в полуфинале, забил форвард Матвей Заседа, который ранее сообщил "Спорт-экспрессу", что хочет обмена из "Спартака". "Матвей очень позитивный человек, очень хороший игрок и всегда с удовольствием играет. Я понимаю, что всем хочется играть в Континентальной хоккейной лиге, он сейчас играет в "Химике" и не хуже по эмоциям, желанию, старанию, чем когда он выступал за "Спартак", - сказал Гришин.

"Мы с ним общались по этому поводу, он очень позитивный человек. Здесь ему комфортно, у нас с ним очень хорошее взаимопонимание. Он просто любит играть в хоккей, и в "Химике" он получает удовольствие от игры. Нам хорошо, что он есть в нашей команде. А если что-то произойдет в плане его дальнейшей судьбы, то мы примем это как должное", - добавил главный тренер.