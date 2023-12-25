Шипов назвал скандальным отбор на турнир претендентов

На текущий момент участие в турнире гарантировали Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Видит Гуджрати и Рамешбабу Прагнанандха, а также Ниджат Абасов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Отбор на шахматный турнир претендентов является скандальным. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Я давно выступаю против того, чтобы на турнир претендентов отбирались по рейтингу, так в шахматах можно год не играть, а рейтинг все равно останется, это никакого отношения к спортивному отбору не имеет. То, что сегодня было принято Международной шахматной федерацией (FIDE) - это верх безобразия. С учетом того, что [Алиреза] Фируджа не смог обойти [Уэсли] Со, в FIDE решили подстраховаться, это выглядит как заплатка на дырявой рубахе, но менять надо рубаху. Сейчас мы видим доведенные до скандала последствия этого способа отбора, когда люди под Новый год специально создают турниры, как это случилось во Франции", - сказал Шипов.

"Никто никаких правил не нарушал этими турнирами, но понятно, что они создавались с целью продвинуть своего бойца на турнир претендентов. Можно подумать, что китайцы в прошлом году не устраивали турниры, когда нужно было, чтобы Дин Лижэнь (17-й чемпион мира - прим. ТАСС) набрал определенное количество партий, напоминаю, он тогда сыграл 28 партий за месяц, это просто аномалия. Тогда международная федерация не стала никак реагировать, никто не захотел ссориться Китаем, а тут маленький клуб из Франции организовал турнир, и оказалось, что проводить такие турниры неправильно, хотя ситуации эквивалентные", - добавил собеседник агентства.

25 декабря совет FIDE внес изменения в организацию турниров, согласно которым расписание соревнований, где принимают участие шахматисты, имеющие 2 700 рейтинговых очков и выше, должно регистрироваться не позднее чем за 30 дней до его проведения. Ранее во Франции местный гроссмейстер Фируджа (2 756 очков) сыграл в турнире, где принимали участие еще три шахматиста, рейтинг каждого из них не превышал 2 550. Фируджа одержал пять побед подряд, однако в последней, шестой партии сыграл вничью, из-за чего не смог обойти в рейтинге американца Со (2 757), который на данный момент попадает на турнир претендентов благодаря наиболее высокому рейтингу из тех, кто не отобрался на соревнования.

На данный момент участие в турнире претендентов гарантировали себе россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати и Рамешбабу Прагнанандха, а также азербайджанец Ниджат Абасов. Соревнования пройдут с 2 по 25 апреля в Торонто.