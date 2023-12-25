Шипов считает Карслена главным фаворитом чемпионата мира по рапиду и блицу

Турнир пройдет с 26 по 30 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен будет главным фаворитом чемпионата мира по рапиду и блицу, однако ему будет нелегко защитить победу в обеих дисциплинах. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Это хорошая предновогодняя традиция, как ходить в баню или наряжать елку. Приедут сильнейшие шахматисты во главе с Магнусом Карлсеном, он будет безусловным фаворитом и в рапиде, и в блице, но я не думаю, что ему не будет легко, так как желающих снять корону с его головы предостаточно, - сказал Шипов. - Мы надеемся на Яна Непомнящего и остальных наших ребят, но вполне может выиграть какой-нибудь молодой и быстро растущий гроссмейстер, как Нодирбек Абдусатторов. Вряд ли победителем будет какой-то возрастной игрок".

"У женщин я бы поставил на китаянок. Здорово, что они приезжают хотя бы на женский турнир, потому что в мужском у них нет серьезного представительства. Естественно, я буду болеть за наших девушек, но посмотрим, чего им удастся достичь", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде.