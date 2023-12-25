В России официально введено понятие "любительский спорт"

Участие в таких соревнованиях не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие "любительский спорт" и дает возможность спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону любительский спорт является частью массового спорта, направленной на организацию и проведение спортивных соревнований, которые не связаны с подготовкой спортивных сборных команд РФ и сборных субъектов РФ. Участие в таких соревнованиях не предполагает систематического получения дохода и не является трудовой функцией спортсменов, говорится в сопроводительных документах. "Любительская спортивная лига - некоммерческая организация, которая создана на основе членства и основными целями деятельности которой являются организация и проведение любительских спортивных соревнований", - указано в документе.

Закон дает право общероссийским спортивным федерациям проводить любительские чемпионаты. При этом любительские спортивные лиги смогут участвовать в формировании единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий в регионах и муниципалитетах.