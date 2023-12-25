ОКР и ПКР смогут финансировать участие иностранных спортсменов в соревнованиях в РФ

В следующем году в России, в частности, пройдут Игры дружбы и Игры БРИКС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего наделяет Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР) полномочиями по финансированию участия иностранных спортсменов в соревнованиях в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, ОКР, ПКР, Сурдлимпийскому комитету России и Специальной олимпиаде России дается право "осуществлять финансовое обеспечение участия иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве спортсменов и (или) команд иностранных граждан в официальных спортивных мероприятиях на территории РФ и за ее пределами".

В следующем году в России пройдет ряд крупных международных соревнований. В частности, с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы, в Казани с 12 по 23 июня состоятся Игры БРИКС.