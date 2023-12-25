В СКА ждут возвращения хоккеиста Алистрова в ближайшее время

Форвард получил травму 19 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Хоккейный клуб СКА ожидает возвращения в команду нападающего Владимира Алистрова в ближайшее время. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

Белорусский форвард получил травму ноги 19 декабря в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи". В 39 матчах Алистров набрал 31 очко по системе "гол +пас" (13+18), являясь одним из лучших бомбардиров СКА.

"Он сейчас проходит восстановление. Мы ждем его возвращения в ближайшее время, он сейчас проходит реабилитацию. Будем надеяться, что все заживет быстро", - сказал Ротенберг.

В понедельник в матче КХЛ с московским "Динамо" (3:2) не сыграл форвард СКА Василий Глотов. "Глотов не играл по состоянию здоровья", - отметил Ротенберг.

27 декабря СКА сыграет в гостях с ЦСКА.