В РУСАДА заявили о выполнении годового плана по проверке спортсменов на допинг

Агентство считает успешной свою работу в 2023 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) досрочно выполнило годовой план по тестированию. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Работу РУСАДА в 2023 году считаем успешной, нашей команде удалось достичь всех поставленных целей, - сказала Логинова. - Мы благодарны Министерству спорта РФ и Министерству финансов РФ за содействие в получении дополнительного финансирования, за счет чего стало возможным выполнение годового плана по тестированию. Мы его реализовали, но тестирование продолжается, отберем проб даже больше, чем было запланировано".

РУСАДА планировало в 2023 году взять у спортсменов 11 тысяч допинг-проб.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 09:00 мск.