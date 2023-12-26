Логинова заявила об увеличении финансирования РУСАДА государством в 2024 году

Право спортсменов на честную конкуренцию должно быть защищено, отметила генеральный директор агентства

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государство увеличит финансовую поддержку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Будет, - ответила Логинова на вопрос, будет ли увеличено финансирование РУСАДА со стороны государства в 2024 году. - И я считаю это отличным знаком. Это дополнительное свидетельство того, что Россия продолжает выступать за чистый спорт. Все понимают, что несмотря на запреты на участие в международных соревнованиях, право наших спортсменов на честную конкуренцию должно быть защищено".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 09:00 мск.