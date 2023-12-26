Генменеджеры клубов Единой лиги ВТБ назвали Шведа лучшим баскетболистом в истории

Защитник получил четыре голоса, за ним в опросе расположились Андрей Кириленко и Виктор Хряпа

ТАСС, 25 декабря. Защитник Алексей Швед признан лучшим игроком в истории баскетбольной Единой лиги ВТБ по версии генеральных менеджеров клубов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Швед получил в опросе четыре голоса. По три голоса набрали Андрей Кириленко и Виктор Хряпа, по одному - Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Марио Хезонья и Джон Роберт Холден.

Шведу 35 лет, он выступал в Единой лиге ВТБ за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах всех звезд. В октябре нынешнего года Швед подписал контракт с китайским клубом "Шаньси Лунгс".