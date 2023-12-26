В 2023 году проверку на допинг прошли около 35 иностранцев из российских клубов

Генеральный директор РУСАДА отметила, что принципы тестирования одинаковы для всех спортсменов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 35 иностранных спортсменов, выступающих за российские клубы, прошли проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Легионеры тестируются, если смотреть данные за 2023 год, то мы проверили около 35 иностранных игроков, - сказала Логинова. - Полномочия РУСАДА распространяются на них в связи с тем, что они находятся на территории России или участвуют в соревнованиях, которые проходят на территории нашей страны. Принципы тестирования одинаковы для всех спортсменов вне зависимости от их гражданства. Важно отметить, что такие тестирования РУСАДА проводит во взаимодействии с международными федерациями".