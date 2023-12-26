РУСАДА ведет консультации с WADA о проведении допинг-тестов на Играх дружбы

Оргкомитет Игр дружбы рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение тестирования на соревнованиях

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) является кандидатом на проведение допинг-тестирования на Играх дружбы и ведет переговоры с оргкомитетом соревнований. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова.

"К нам уже обращались представители оргкомитета Игр дружбы, которые заявили, что их соревнования будут проходить при четком соблюдении антидопинговых правил и норм, - сказала Логинова. - Мы ведем переговоры. Оргкомитет рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение тестирования на этих соревнованиях".

"Говорить о том, что может запретить WADA, пока рано. Мы находимся в диалоге по данному турниру, в том числе со Всемирным антидопинговым агентством. Как только будет сформирована позиция на тему допингового контроля на Играх дружбы, мы ее обнародуем", - добавила собеседница ТАСС.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил в середине ноября о том, что его организация обеспокоена проведением в России Игр дружбы в 2024 году. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия РУСАДА кодексу WADA. 15 ноября Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.