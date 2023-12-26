Костомаров оценил возможность выступления спортсменов в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион считает, что решение об участии должны принять на более высоком уровне

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Предоставление российским спортсменам возможности выступать в нейтральном статусе ставит перед ними дилемму, решение которой стоит искать на более высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

"Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все - тебя поставят еще ниже. Мне кажется, что все должно решиться на более высоком уровне", - сказал Костомаров после участия в новогоднем "VK Лектории".

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.