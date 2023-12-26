Логинова рассказала, будут ли введены санкции в отношении РУСАДА из-за невыплаты взноса

Глава РУСАДА отметила, что во Всемирном антидопинговом кодексе не предусмотрено последствий для организации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Санкции в отношении антидопинговых агентств тех стран, чьи правительства не выплачивают в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) ежегодные взносы, не прописаны во Всемирном антидопинговом кодексе. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

WADA рассчитывает получить от РФ в 2023 году взнос в размере $1 млн 267 тыс. 023. После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года, WADA в середине ноября приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном Всемирным антидопинговым агентством порядке.

"Это еще один момент, не зависящий от РУСАДА, о ситуации с выплатой нужно спрашивать Министерство спорта РФ, - сказала Логинова. - Будут ли какие-то последствия для нас в случае невыплаты? Во Всемирном антидопинговом кодексе никаких последствий не предусмотрено для национальных антидопинговых организаций. Есть страны Азии и Африки, которые годами не платят взносы в WADA".

В пресс-службе Минспорта РФ 18 ноября сообщили ТАСС о том, что Россия не отказывается от уплаты взноса и готова ее осуществить до конца года - в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны.

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го. По итогам 2022 года не приступали к выплате взносов в бюджет Всемирного антидопингового агентства 59 стран, в 2021-м - 45, в 2020-м - 40. 31 страна в течение 3 последних лет ни разу не платила взнос в WADA.