РУСАДА рассмотрит допинговое дело хоккеистов "Толпара" до конца года

В апреле в допинг-пробах семи игроков клуба был найден мельдоний

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Слушания по делу, связанному с антидопинговыми нарушениями игроков клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар", пройдут до конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Слушания состоятся до конца декабря, - сказала Логинова. - Это необходимо сделать, прежде всего, в интересах самих спортсменов".

"Следим за информацией, которая появляется в прессе, и видим заявления некоторых спортивных чиновников, которые продолжают активно комментировать эту тему. Хочется попросить их набраться терпения и взять паузу, так как речь идет и о несовершеннолетних спортсменах. После завершения слушаний на сайте РУСАДА появится информация о результатах рассмотрения данного дела", - добавила собеседница ТАСС.

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи игроков "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.