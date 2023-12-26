РУСАДА выбрало арбитра и адвокатов на слушания в CAS дела по иску WADA

Решение по иску WADA будут принимать три арбитра CAS

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) определилось, со своей стороны, с арбитром, который будет принимать участие в вынесении решения по апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

18 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что организация подала в CAS апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

"Мы выбрали своего арбитра и адвокатскую контору, которая будет нас защищать, - сказала Логинова. - Это не Грэм Артур, который все равно остается нашим экспертом при рассмотрении данного дела. Его точка зрения учитывалась при подготовке текста с нашей позицией в CAS".

"Насколько затянется процесс? Мы находимся только в начале пути", - отметила собеседница ТАСС.

Решение по иску WADA будут принимать три арбитра CAS. Одного судью выбрало РУСАДА, второго должно определить WADA. Затем они оба должны выбрать третьего арбитра.

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA в тот же день сообщило о намерении отстоять свою правоту в CAS.