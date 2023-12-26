Боксерский бой Бивол - Бетербиев может пройти в марте или апреле 2024 года

Артур Бетербиев 14 января в Канаде проведет бой с британцем Каллумом Смитом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти в марте или апреле 2024 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Бивол в субботу единогласным решением судей победил британца Линдона Артура.

"Бой с Бетербиевым возможен в марте или апреле следующего года, - сказал Корнилов. - Но ему еще в январе предстоит бой со Смитом. Не думаю, что будут препятствия со стороны WBC [Всемирного боксерского совета]. И не думаю, что какая-либо организация не захочет принимать участие в поединке такого масштаба".

"С нашей стороны мало что может помешать этому бою. В случае с Бетербиевым все зависит от боя против Смита и от его согласия", - добавил менеджер.

Бетербиев 14 января в Канаде проведет бой против британца Каллума Смита. Россиянин является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO). В послужном списке 38-летнего Бетербиева 19 побед (19 нокаутом), ни одного поражения.

Бивол владеет титулом чемпитона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе 33-летнего боксера 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.