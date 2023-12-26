В РУСАДА не знают, наказало ли WADA лабораторию Стокгольма за задержку с пробой Валиевой

РУСАДА не нарушило ни один из международных стандартов при работе с пробой спортсменки, отметила Вероника Логинова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разбиралось в причинах задержки лабораторией Стокгольма проверки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, однако у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нет информации о том, понесла ли шведская лаборатория какое-либо наказание. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Нам неизвестно, понесла ли стокгольмская лаборатория какое-то наказание, - сказала Логинова. - Действительно, проба спортсменки была протестирована с очень большой задержкой после доставки в Стокгольм, хотя поначалу были некоторые выпады в сторону РУСАДА, которое стали обвинять в медлительности в обработке пробы. Но Российское антидопинговое агентство не нарушило ни один из международных стандартов".

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

"Сейчас уже можно говорить о том, что были официальные рекомендации по организации тестирования кандидатов на участие в Олимпийских играх, и в этих документах было прописано, что пробы, которые отобраны после 1 января 2022 года, должны были подвергаться срочному анализу. Проба же фигуристки сборной была отобрана в конце декабря 2021 года. Из стокгольмской лаборатории мы получили письмо, в котором говорилось, что анализ пробы задерживается. В январе проба для ускоренного анализа получила статус срочной, на наши вопросы о причинах задержки мы получали информацию о том, что в лаборатории из-за пандемии был объявлен карантин, болели люди", - добавила Логинова.

"Я знаю, что WADA разбиралось в этом вопросе, было в контакте и с нами, и с лабораторией. Полученная ими информация была принята в расчет при проведении собственного расследования", - заключила собеседница ТАСС.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.