Следующим соперником Махачева будет Оливейра или Гэтжи

Менеджер бойца считает более интересным вариантом поединок с Гэтжи

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следующим соперником Ислама Махачева может стать бразилец Чарльз Оливейра или американец Джастин Гэтжи. Об этом ТАСС сообщил менеджер Махачева Ризван Магомедов.

"Либо Гэтжи, либо Оливейра, - сказал Магомедов. - Мне, как менеджеру и фанату, интереснее был бы Гэтжи. Для публики это интереснее, новый этап, новый вызов. С Оливейрой все прошло в одностороннем порядке, многие сомневаются, что он сможет что-то противопоставить".

"Бой с Гэтжи будет чем-то новым", - добавил собеседник агентства.

Махачев является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 25 побед и 1 поражение.