Умар Нурмагомедов планирует провести следующий бой в UFC в марте

Россиянин не выступал с января нынешнего года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов планирует провести следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в марте 2024 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

"Мы нацелены на март. Умар готов", - сказал Магомедов.

Нурмагомедов провел последний бой в январе нынешнего года, нокаутировав в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Позднее россиянин получил травму и перенес операцию. В его активе 16 побед и ни одного поражения.