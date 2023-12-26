Матыцин исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Министр подарит комплект лыж и поможет организовать встречу с комментатором Романом Сковрцовым

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в акции "Елка желаний" и снял две открытки с новогоднего дерева.

Первая открытка принадлежит 7-летнему мальчику Егору из Москвы, который мечтает о комплекте лыж. "Прекрасная мечта, сделаем все возможное, чтобы она осуществилась как можно раньше, - сказал Матыцин. - И очень рады, что Егор любит спорт, заниматься лыжами. Вперед - на лыжню".

Вторая открытка от Антона из Ижевска, 17-летний юноша мечтает о встрече с комментатором Романом Скворцовым. "Прекрасное желание, - продолжил министр спорта. - Очень рад, что Антон интересуется телевидением, и очень будем рады помочь ему встретить этого интересного человека - комментатора, и надеюсь, что, может быть, в дальнейшем Антон тоже найдет себя в этой профессии".

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.