Чесноков назвал провокацией заявления украинки Цуренко о российских спортсменах

Ранее украинская теннисистка выразила надежду, что допущенные до Олимпиады россияне откажутся от выступления

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заявления украинской теннисистки Леси Цуренко, касающиеся возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, носят провокационный характер. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Цуренко в интервью польскому изданию Sportowe Fakty выразила надежду на то, что российские спортсмены, допущенные до участия в Олимпиаде, окажутся "настоящими патриотами" и откажутся от выступления на Играх.

"Эти заявления - самая настоящая провокация и ерунда. Вообще, любые заявления Цуренко нужно делить надвое. Я помню, когда тренировал Лену Веснину (олимпийскую чемпионку в парном разряде - прим. ТАСС), посмотрел на тренировку Цуренко, она мне тогда сказала, что пробует новую ракетку, а у нее так здорово все получалось. После мне объяснили, что она навешала мне лапши на уши и что она постоянно кому-то врет", - сказал Чесноков.

Также Цуренко рассказала, что у нее были проблемы со здоровьем, когда она отказалась от матча против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко на турнире Женской теннисной ассоциации в американском Индиан-Уэллсе. "Уверен, она понимала, что Соболенко без проблем с ней справится, и решила не выходить. Соболенко лично никакого зла ей не делала, никак не оскорбляла, она просто выходит на корт и играет, поэтому у Цуренко не было причин отказываться против нее играть", - отметил Чесноков.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе при условии, что им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и национальными спортивными организациями. На таких же условиях МОК допустил их до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.