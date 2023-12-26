Хоккеисты ЦСКА выйдут в матче со СКА в ретро-форме в честь юбилеев Тарасова и Шувалова

Матч Континентальной хоккейной лиги состоится 27 декабря на "ЦСКА-Арене"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Игроки ЦСКА проведут матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА в ретро-форме в честь прошедших юбилеев заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова и чемпиона мира и Олимпийских игр Виктора Шувалова. Об этом ТАСС рассказали в столичном клубе.

Матч ЦСКА - СКА состоится 27 декабря на "ЦСКА-Арене", начало игры в 19:30 мск.

"Игроки ЦСКА выйдут на лед в ретро-форме. В паузах матча на видеокубе будут демонстрироваться ролики, посвященные юбилярам, песни той эпохи на льду исполнит сын чемпиона мира и Олимпийских игр Александра Рагулина, Иван", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, к матчу будут выпущены в печатном виде программки с очерками о Тарасове и Шувалове, а также на тему дня рождения ЦСКА, которому 22 декабря исполнилось 77 лет.

Тарасов в качестве одного из старших тренеров сборной СССР привел команду к победам на Олимпийских играх в 1964, 1968 и 1972 годах, а также на чемпионатах мира и Европы по хоккею в период с 1963 по 1971 год. Под его руководством ЦСКА (ранее ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО) становился многократным чемпионом СССР (1948-1950, 1955-1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973). Был введен в Зал хоккейной славы в Торонто (1974), а также одним из первых - в Зал славы Международной федерации хоккея (1997), его именем назван Дворец спорта "Мегаспорт", а также один из дивизионов Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. 10 декабря Тарасову исполнилось бы 105 лет.

Шувалов становился олимпийским чемпионом в 1956 году, чемпионом мира в 1954 и 1956 годах, трехкратным чемпионом Европы (1954-1956), пятикратным чемпионом СССР, выступая за ВВС МВО и ЦДСА. В 2014 году президент РФ Владимир Путин вручил ему золотую олимпийскую медаль, которую в начале 1990-х годов Шувалов был вынужден продать. 15 декабря ему исполнилось бы 100 лет.