Волейболист Красильников упрекнул МОК в проявлении слабости

Серебряный призер Олимпийских игр отметил, что главное сейчас держать себя в форме

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проявляет слабость, не допуская российских атлетов к соревнованиям в командных видах спорта. Об этом ТАСС заявил серебряный призер Олимпийских игр в пляжном волейболе Станислав Красильников.

Ранее служба информации Олимпийского комитета России сообщила ТАСС, что организация финансово компенсировала пропуск международных соревнований более 120 спортсменам из 15 федераций.

"Приятно, что Олимпийский комитет России нас поддерживает, - сказал Красильников. - Приятно получить перед Новым годом такие подарки. Но никакие деньги не заменят наши выступления на международной арене. Так как МОК проявляет свою слабость и не допускает командные виды спорта, это печально".

"Пока ничего не понимаем, что будет в 2024 году, но мы готовимся. И будь что будет, главное - держать себя в форме и боеготовности", - добавил спортсмен.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.