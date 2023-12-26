Футболист Джикия обратился в суд с требованием компенсации со строительной компании

Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Футболист "Спартака" и сборной России Георгий Джикия подал в Тушинский суд Москвы иск к строительной компании о взыскании неустойки по договорам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом принят к рассмотрению иск Джикия к ООО "Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли" с требованием выплаты неустойки по шести договорам", - сказала собеседница агентства.

Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена.

Согласно информации из открытых источников, "Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли" осуществляет строительство нескольких жилых комплексов в Москве.