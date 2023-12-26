Велогонщица Войнова не собирается завершать карьеру, несмотря на отстранение

Двукратный призер Олимпийских игр отметила, что набирает форму к следующему сезону

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр Анастасия Войнова, выступающая в соревнованиях по велотреку, не готова завершить карьеру, несмотря на отстранение от международных турниров. Об этом Войнова заявила ТАСС.

"Я не закончила карьеру, набираю форму к следующему сезону, - сказала Войнова. - Но я не вижу перспективы, потому что я велогонщица, которая выступала на международном уровне. Но я люблю это дело, это моя карьера, которая длится с детства. Но я реалистка и понимаю, что скорее всего у меня в ближайшее время выступить на международном уровне шансов нет".

"Так или иначе, я еще не готова закончить карьеру", - добавила спортсменка.

31 мая стало известно, что Международный союз велосипедистов запретил Войновой участвовать в международных стартах. Спортсменке 30 лет, она является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в командном спринте, также на ее счету четыре титула чемпионки мира и 13 золотых наград чемпионатов Европы.