В "Салавате Юлаеве" хотят восстановить уровень финансирования до 2020 года

В июне уфимский клуб закрыл долги по зарплатам

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Салават Юлаев" планирует восстановить тот уровень финансирования, который был в хоккейном клубе до 2020 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

"У нас нет никаких задержек по зарплате. Тем не менее мы говорили о том, что глава региона занимается вопросом увеличения бюджета клуба, - сказал Баширов. - Хотелось бы восстановить тот уровень финансирования, который был у нас до 2020 года. Значительный шаг в этом направлении сделан, и осталось только его реализовать. Если все сложится хорошо, то у нас не будет неопределенности с источником финансирования на будущий сезон".

По словам гендиректора, в клубе прикладывают усилия в части увеличения коммерческих доходов. "Ситуация в стране, экономике непростая, республика вкладывала очень много в ситуацию с пандемией и сейчас решает много первоочередных задач, направленных на улучшение жизни в регионе. Мы понимаем, что у руководства республики свои задачи, и стараемся максимально возможно и эффективно использовать те средства, которые нам выделяются", - сказал Баширов.

В июне этого года уфимскому клубу удалось расплатиться с долгами по зарплате.