8-летний россиянин обыграл победителя шахматной Олимпиады на чемпионате мира по рапиду

В октябре Роман Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до 8 лет

ТАСС, 26 декабря. Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл 28-летнего победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

На 34-м ходу Шогджиев, игравший черными фигурами, предложил ничью повторением хода, но Вахидов отказался, делая разные ходы. Согласно движку, который рассчитывает комбинации, фатальным стал ход белым конем на Н-3. После этого Шогджиев в семь ходов довел партию до победы.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов.

В октябре Шогджиев выиграл первенство Азии по блицу среди игроков до 8 лет. Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных.