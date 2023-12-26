Сихарулидзе заявил, что не может запретить фигуристам переходить в другие сборные

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что категорически против искусственных переходов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе выступает против "искусственных" переходов отечественных фигуристов в другие сборные, однако решение, разрешающее смену спортивного гражданства, принимается исполкомом федерации. Об этом Сихарулидзе заявил ТАСС.

"Моя личная позиция: я категорически против искусственных переходов. Но такие решения принимаю не я, а исполком Федерации фигурного катания на коньках России. Я против искусственных переходов и буду за это голосовать, но какое решение примет федерация, я предсказать не могу", - сказал Сихарулидзе.

В июне после соответствующего одобрения ФФККР в сборную Грузии перешли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду. В августе российская фигуристка Софья Самоделкина, выступающая в одиночном катании, получила гражданство Казахстана, однако еще не перешла в сборную этой страны.