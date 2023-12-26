Матыцин заявил о необходимости сделать парад физкультурников символом спорта России

Ранее Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Парады физкультурников должен стать символом значимости спорта для России. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Парады всегда проводились к каким-то значимым событиям для нашей страны, изначально они посвящались чему-либо. Был парад 12 августа 1945 года, все эти парады демонстрировали мощь и восстановление нашей страны, многообразие системы физической культуры и ведомственного спорта. Когда мы будем предлагать концепцию на утверждение президенту, надо иметь в виду нынешние реалии жизни России. Это должен быть парад не ради парада, а как символ значимости спорта для нашей страны", - сказал Матыцин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.

С инициативой возобновления спортивных парадов на Красной площади выступил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев во время посещения главой государства форума "Россия - спортивная держава" в Перми. Путин тогда ответил, что это хорошая идея.

Первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча - системы военной подготовки советских граждан - состоялся на Красной площади в 1919 году. С 1931 года парады физкультурников на главной площади страны проходили в присутствии руководителя СССР Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. Традицию проведения парадов прервала Великая Отечественная война. Следующий такой парад на Красной площади состоялся в августе 1945 года, а в 1946-1954 годах всесоюзные парады физкультурников ежегодно проводились на стадионе "Динамо". С середины 1950-х годов и вплоть до распада СССР маршами физкультурников открывались демонстрации на Красной площади Москвы в дни празднования 1 Мая и годовщины Октябрьской революции 7 ноября.