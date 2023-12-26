Призер Олимпиад 85-летний Тер-Ованесян намерен установить мировой рекорд 23 января

Рекорд в возрастной категории Игоря Тер-Ованесяна составляет 3,83 м

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 1960 и 1964 годов в прыжках в длину 85-летний Игорь Тер-Ованесян намерен установить мировой рекорд в своей возрастной категории 23 января 2024 года. Об этом он заявил журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Тер-Ованесяна орденом Почета за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. Награду Тер-Ованесяну во вторник вручил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"23 января буду прыгать в длину, - сказал Тер-Ованесян. - Хочу прыгнуть за четыре метра, установить рекорд".

Мировой рекорд в возрастной категории Тер-Ованесяна составляет 3,83 метра.

85-летний Тер-Ованесян удостоен награды за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. В его активе бронза Олимпиады 1960 года в Риме и Игр 1964 года в Токио. Также он завоевал три золотые и две серебряные награды чемпионатов Европы, он был рекордсменом мира с прыжком на 8,35 метра. Рекорд был установлен 19 октября 1967 года и был побит 18 октября 1968 года американцем Бобом Бимоном (8,90 метра). Тер-Ованесян является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером СССР.