Коган считает, что Валиева смогла выразить чувства через песню из сериала "Слово пацана"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России отметил, что не смотрел сериал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Камила Валиева смогла через песню "Пыяла" группы "Аигел" из сериала "Слово пацана" выразить те чувства, которые хотела. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган.

"Как показательный номер это вполне может быть. Сам я этот сериал не смотрел и не планирую, я услышал музыку, откуда она, мне все равно, это музыкальное сопровождение к программе. Могла ли она выразить чувства, которые хотела? На мой взгляд, да", - сказал Коган.

24 декабря в Челябинске завершился чемпионат России. В начале выступления Валиевой на гала-представлении прозвучало несколько композиций - фигуристка перебирала в плейлисте несколько треков и в итоге остановилась на песне "Пыяла" группы "Аигел" на татарском языке, под которую и исполнила основную часть номера.

По итогам турнира Валиева стала бронзовым призером чемпионата страны.