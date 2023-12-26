Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Каменев подписал новый контракт с ЦСКА

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нападающий Владислав Каменев подписал новый контракт с хоккейным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Каменев выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023). В текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард провел за армейцев 32 матча, забросил 7 шайб и отдал 7 голевых передач.

С 2013 по 2015 год Каменев выступал за магнитогорский "Металлург", в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2014 году, также в КХЛ он играл за петербургский СКА. В Национальной хоккейной лиге Каменев представлял "Нэшвилл" и "Колорадо". В составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионата мира среди молодежных команд (2015, 2016).