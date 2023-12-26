Ковальчук сыграет в тройке с Локтионовым и Цыплаковым в матче "Спартака" против "Торпедо"

Встреча начнется в 19:00 мск

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Илья Ковальчук сыграет в звене с Андреем Локтионовым и Максимом Цыплаковым в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Торпедо". Встреча пройдет в Нижнем Новгороде во вторник и начнется в 19:00 мск.

В воскресенье "Спартак" одержал победу в матче регулярного чемпионата над китайским "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:2. 40-летний Ковальчук провел первый матч в КХЛ за "Спартак" и отметился заброшенной шайбой в пустые ворота.

По сравнению с игрой против "Куньлуня", в составе "Спартака" не произошло ни одного изменения. Второй матч подряд в воротах сыграет Дмитрий Николаев.

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина подписал контракт со "Спартаком" до конца сезона. Ковальчук является воспитанником "Спартака" и выступал за клуб с 1999 по 2001 год.