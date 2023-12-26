Олимпийский чемпион хоккеист Прохоркин перешел в "Авангард"

С начала текущего сезона нападающий выступал за "Сибирь"

ТАСС, 26 декабря. Нападающий Николай Прохоркин перешел в омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" из новосибирской "Сибири". Об этом журналистам сообщил главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец.

"Коля только пришел, поэтому пока будем думать [где его использовать]. Думаю, это даст опыт, мастерство, игрок, который умеет забить, умеет отдать, выкладывается в плей-офф. Думаю, что в раздевалке тоже будет от него польза", - сказал Кравец.

Прохоркину 30 лет, он выступал за "Сибирь" с начала текущего сезона, в 39 играх он набрал 24 очка, забросив 8 шайб и отдав 16 голевых передач. Ранее Прохоркин выступал за "Авангард" с 2021 по 2022 год, также в КХЛ Прохоркин представлял московский ЦСКА (2010-2015), уфимский "Салават Юлаев" (2015-2016), петербургский СКА (2016-2019, 2022-2023), магнитогорский "Металлург" (2020-2021). В сезоне-2019/20 Прохоркин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес", за который провел 43 матча в регулярном чемпионате, забросил 4 шайбы и отдал 10 голевых передач.

В составе СКА Прохоркин в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.