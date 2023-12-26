Жамнов считает, что хоккеисту Ковальчуку еще надо войти в игровой ритм

По мнению главного тренера красно-белых, новичок команды будет готов на 100% к плей-офф КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Нападающему московского "Спартака" Илье Ковальчуку еще надо войти в игровой тонус в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Во вторник "Спартак" со счетом 1:2 по буллитам проиграл нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ковальчук забросил вторую шайбу в двух играх после возвращения в столичную команду.

"Конечно, ему надо немножко войти в тонус. Тренировки тренировками, а игровой ритм - это совсем другое. Все идет по плану, думаю через игры он поймает игровой ритм. Мы думаем, что к плей-офф он уже будет готов на все 100%", - сказал Жамнов.

"Спартак" в третий раз в сезоне потерпел поражение по итогам серии буллитов, не забросив ни одной шайбы. "Мы 16 буллитов не забили - это не наш конек. Будем думать, но уделять внимание этому на тренировках не планируем, все-таки ребята мастеровитые, думаю, должны находить пути забивать голы. Любой тренер скажет, что буллиты - это лотерея", - отметил Жамнов.

"Но надо отдать должное вратарям, сегодня они здорово играли. Наверное, просто не надо доходить до буллитов, надо решать в основное время. В плей-офф буллиты не нужны, там, единственное, можно до трех часов ночи играть", - добавил главный тренер "Спартака".

Словацкий защитник "Спартака" Михал Чайковски по ходу первого периода ушел в подтрибунное помещение и больше на льду не появлялся. "Он получил микротравму, не смог доиграть матч. Пока у меня нет полной информации по нему. Завтра будет обследование, доктора скажут", - пояснил Жамнов.

О чемпионском настрое

22 декабря после победы над минским "Динамо" (4:2) защитник "Спартака" Даниил Орлов в раздевалке произнес фразу: "Вперед, за кубком!" Орлову накануне той встречи исполнилось 20 лет. Он стал автором первой заброшенной шайбы "Спартака" в ворота белорусской команды в матче.

"Мы выходим на каждую игру и стараемся выиграть ее - это наша задача. Как сложится в дальнейшем - посмотрим. Все-равно вы нас будете судить по последней игре. То, что у ребят такой настрой - это хорошо", - подчеркнул Жамнов.

"То, что у них есть уверенность - это замечательно. Главное, чтобы это не переросло в самоуверенность. Это только мешает. Каждый хоккеист мечтает о высоком", - заключил главный тренер "Спартака".

"Спартак" после 45 матчей набрал 63 очка и занимает 1-е место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. В следующем матче красно-белые 28 декабря на выезде сыграют с минским "Динамо".